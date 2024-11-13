Рабочие завершили укладку асфальта на участке Пироговского шоссе в Подмосковье в рамках реконструкции

Рабочие завершили укладку асфальтобетонного покрытия на правой стороне Пироговского шоссе, работы прошли на участке от Проектируемого проезда № 4529 до примыкания к строящейся дороге «Виноградово-Болтино-Тарасовка» в рамках реконструкции шоссе. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Вскоре движение транспорта будет перераспределено на новый участок. После этого строители начнут обновлять покрытие на левой стороне — от примыкания к Мытищинской хорде в сторону Олимпийского проспекта.

Завершение работ запланировано на конец декабря 2024 года. Это позволит обеспечить выезд на Мытищинскую хорду, улучшить дорожную ситуацию на Пироговском шоссе и обеспечить транспортную доступность близлежащих жилых кварталов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.