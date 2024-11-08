Рабочие завершили устройство фундамента нового корпуса шестой гимназии в Солнечногорске

На улице Банковской в Солнечногорске продолжается строительство нового корпуса гимназии № 6, строители уже завершил работы по устройству фундамента здания. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«На объекте работают 29 человек, четыре единицы техники. Строители завершили работы по устройству фундамента, далее приступят к возведению стен будущей гимназии», — говорится в сообщении.

Работы проходят в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета региона. В здании будет три этажа, оно будет рассчитано на 300 учеников. Для них обустроят учебные классы, помещения для групп продленного дня, спортивный и актовый залы, столовую с пищеблоком.

На прилегающей территории появятся спортивные и детские игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий. Основное здание гимназии планируют обновить. Завершение работ запланировано на 2025 год.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.