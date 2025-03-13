Рабочие завершили устройство кровли детского сада в ЖК «Аникеевский» в Красногорске

В Красногорске в ЖК «Аникеевский» продолжается строительство детского сада, рассчитанного на 315 мест, девелопер ГК «Гранель» завершил устройство кровли. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Работы проходят в рамках комплексного развития территории за счет внебюджетных источников финансирования. Строители выполняют остекление, отделку мест общего пользования, устройство фасадов и не только.

Площадь учреждения составит 4,2 тыс. кв. м, в нем разместят 13 групп. Для детей обустроят групповые ячейки с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями, пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы и другие помещения. На прилегающей территории появятся детские и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что современную школу откроют в Подольске в 2025 году.