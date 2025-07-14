Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионерку с деменцией, которая пропала в Дмитрове

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пожилую женщину, страдающую деменцией, которая вышла из дома и пропала. Инцидент произошел в Дмитрове.

За помощью спасателей обратились жители деревни Горки. Они рассказали, что их пожилая родственница незаметно ушла из дома через огород и скрылась. Самостоятельно найти женщину не удалось.

Спасатели оперативно прибыли на вызов и принялись прочесывать местность. Спустя полчаса потерявшуюся пенсионерку нашли. Они сидела на траве в овраге. Госпитализация ей не понадобилась.

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