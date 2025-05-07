Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионерку с деменцией, которая вышла из дома и потерялась
Подмосковные спасатели нашли пропавшую пенсионерку с деменцией
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли пенсионерку с деменцией, которая вышла из дома и пропала. Инцидент произошел в деревне Волково в Егорьевске.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она сообщила, что ее 76-летняя родственница с деменцией ушла гулять и не вернулась.
Прибывшие на место спасатели начали прочесывать близлежащие территории. Специалисты осмотрели окрестности деревни, находящиеся поблизости дороги и тропы.
Пенсионерка была найдена менее чем за час — она сидела в зарослях кустарника в 300 м от своего дома. Помощь медиков ей не понадобилась.
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