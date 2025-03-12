Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили медикам доступ в запертую квартиру с больной пенсионеркой

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» обеспечили врачам доступ в запертую квартиру, где находилась больная пенсионерка. Инцидент произошел в Ступино.

Спасателей на место вызвали медики. Оказалось, что врачи приехали на вызов к 82-летней женщине с высоким артериальным давлением, но не смогли попасть в квартиру: пенсионерка не могла подойти к двери.

Прибывшие на место спасатели вскрыли дверь, и врачи смогли оказать жительнице необходимую медицинскую помощь. Самочувствие женщины улучшилось, и она отказалась от госпитализации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области работают 19 тыс. спасателей. За прошлый год они выезжали на 15 тыс. происшествий.