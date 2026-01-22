Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, перенесшему сердечный приступ

Logo

В Шаховской спасатели вскрыли дверь квартиры, где лежал мужчина с инфарктом

Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли с госпитализацией 60-летнему мужчине, перенесшему сердечный приступ. Инцидент произошел в одном из жилых домов в Шаховской.

За помощью спасателей обратилась дочь пострадавшего. Она рассказала, что пришла проведать отца, но он не отвечал на звонки и стуки.

Прибывшие на место специалисты в присутствии полицейских вскрыли железную дверь. В квартире находился мужчина с признаками сердечного приступа. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в области развивается здравоохранение.

