Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли мужчине, перенесшему сердечный приступ

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли с госпитализацией 60-летнему мужчине, перенесшему сердечный приступ. Инцидент произошел в одном из жилых домов в Шаховской.

За помощью спасателей обратилась дочь пострадавшего. Она рассказала, что пришла проведать отца, но он не отвечал на звонки и стуки.

Прибывшие на место специалисты в присутствии полицейских вскрыли железную дверь. В квартире находился мужчина с признаками сердечного приступа. Ему оказали первую помощь, а затем доставили в больницу.

