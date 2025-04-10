Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине, пострадавшей в ДТП

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пожилой женщине, которая попала в дорожную аварию и получила травмы. Инцидент произошел в Ступино.

На дороге в деревне Беспятово легковой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. На место прибыли спасатели. В первую очередь, специалисты отключили аккумуляторы, чтобы избежать возгорания.

После этого спасатели помогли пассажирке авто в возрасте 73 лет выбраться из поврежденной машины. Пенсионерку закрепили на носилках и транспортировали в карету скорой помощи для госпитализации.

Ранее спасатели региона деблокировали мужчину, пострадавшего в ДТП в Ступино.