Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли ребенку попасть в запертую квартиру к матери
Спасатели Подмосковья вскрыли дверь квартиры, где находилась запертая жительница
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли ребенку попасть в запертую квартиру, где находилась его мать. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Можайска.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сын не может попасть домой: ключ застрял в замке, а открыть дверь изнутри женщина не могла.
Прибывшие на место спасатели вскрыли металлическую дверь и обеспечили ребенку доступ в квартиру. Жительница поблагодарила специалистов за оперативное реагирование.
Ранее в ведомстве рассказали, что в в Сергиевом Посаде была оказана помощь жителю, который не мог попасть в квартиру к соседу с инсультом.