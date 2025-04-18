Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли ребенку попасть в запертую квартиру к матери

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли ребенку попасть в запертую квартиру, где находилась его мать. Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов Можайска.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Она рассказала, что ее сын не может попасть домой: ключ застрял в замке, а открыть дверь изнутри женщина не могла.

Прибывшие на место спасатели вскрыли металлическую дверь и обеспечили ребенку доступ в квартиру. Жительница поблагодарила специалистов за оперативное реагирование.

Ранее в ведомстве рассказали, что в в Сергиевом Посаде была оказана помощь жителю, который не мог попасть в квартиру к соседу с инсультом.