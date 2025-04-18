Спасатели в Сергиевом Посаде помогли жителю попасть в квартиру к соседу, у которого случился инсульт

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли жителю Сергиева Посада попасть в квартиру к соседу, у которого случился инсульт. Инцидент произошел в поселке Мостовик.

В подмосковную Систему-112 поступил звонок от местного жителя. Мужчина рассказал, что его соседу — одинокому мужчине в возрасте 59 лет — требуется помощь, однако дверь в его квартиру заперта.

Прибывшие на место спасатели в присутствии полицейских вскрыли дверь квартиры. Внутри они обнаружили истощенного мужчину, лежавшего на полу у двери. Пострадавшего аккуратно перенесли на кровать и осмотрели. В связи с тем, что у мужчины наблюдались признаки инсульта, было принято решение госпитализировать его.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии новых медицинских учреждений в регионе. Он подчеркнул, что ввод новых больниц помогает спасать жизни.