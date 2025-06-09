Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» потушили пожар в Чехове, возникший из-за удара молнии
Спасатели в Чехове ликвидировали пожар, вызванный ударом молнии
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали пожар в Чехове, который возник в результате удара молнии. Инцидент произошел в деревне Скурыгино.
За помощью специалистов обратились жители СНТ «Тихая поляна». Они рассказали, что на соседнем дачном участке в крышу дома ударила молния, после чего возникло возгорание.
На момент прибытия специалистов горел второй этаж деревянно-брусчатого дома. Спасатели подали два ствола КУРС-8 и организовали водоснабжение от пожарного водоема, расположенного в 50 м от пожара.
В результате возгорание было оперативно ликвидировано. В результате инцидента никто не пострадал.
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