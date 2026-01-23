Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» проникли в запертую квартиру через балкон для спасения пенсионерки

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» через балкон проникли в запертую квартиру, чтобы помочь пенсионерке. Женщине требовалась госпитализация, сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел в одной из многоэтажек в Серебряных Прудах. Спасателей вызвала сотрудница социальной защиты. Женщина пришла навестить жительницу в возрасте 83 лет, которая из-за паралича передвигалась с помощью ходунков. При этом пенсионерка проживала одна. Сотрудница соцзащиты рассказала, что пенсионерка не открывала дверь. Опасаясь худшего, женщина позвонила в службу «112» и вызвала спасателей, медиков и полицейских.

Прибывшие на место спасатели решили проникнуть в квартиру через балкон, так как жилье было расположено на втором этаже. Воспользовавшись лестницей, они забрались на балкон и вошли в квартиру, после чего открыли входную дверь.

Оказалось, что пенсионерка упала в квартире и не смогла подняться. Женщине оказали первую помощь, а затем перенесли в машину скорой помощь для госпитализации.

