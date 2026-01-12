Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» рассказали о правилах безопасности детям в лагере Зарайска

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками федеральной противопожарной службы провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Осетр» в Зарайске.

Ребятам объяснили, как действовать в случае задымления или ЧС, а также рассказали о первичных средствах пожаротушения. Детей призвали не использовать пиротехнические изделия и открытый огонь вблизи леса.

Кроме того, воспитанники лагеря ознакомились с экипировкой пожарных и специализированной техникой и попробовали потушить специально оборудованный учебный очаг возгорания.

