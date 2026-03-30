Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух рыбаков, провалившихся под лед в Рузе

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли двух рыбаков, которые провалились под лед на Рузском водохранилище. Инцидент произошел в районе деревни Акатово.

За помощью спасателей обратился один из пострадавших. Он рассказал, что отправился с отцом на рыбалку. На обратном пути по направлению к берегу рыбаки провалились под лед. Им удалось самостоятельно выбраться из воды, но из-за риска повторного провала они решили позвать на помощь специалистов.

Прибывшие на место спасатели установили, что пострадавшие находятся примерно в 1 км от берега. Используя специальное оборудование, они направились к рыбакам. Мужчинам передали спасательные жилеты. Пожилого мужчину погрузили на сани-волокуши и доставили на берег, где передали медикам. Второй мужчина самостоятельно добрался до суши под наблюдением спасателей.

