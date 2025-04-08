Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли хорька, который застрял в вентиляции
Подмосковные спасатели освободили хорька, застрявшего в вентиляции
Фото: [ГКУ МО "Мособлпожспас"]
Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли хорька, который попал в вентиляционное отверстие жилого дома и не мог выбраться. Инцидент произошел в Чехове.
Спасателей вызвали жильцы одной из квартир дома, расположенного в селе Новый Быт. Примерно в пять часов утра они услышали странный шум, доносившийся из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной.
Прибывшие на место специалисты сняли защитные решетки с вентиляции и обнаружили там хорька. С первого раза поймать зверька не удалось — животное бегало по каналу и не давало взять себя в руки. Спустя некоторое время спасатели все же ухитрились подманить его и вытащили.
Ни хозяева квартиры, ни их соседи не признали в зверьке своего питомца. Поэтому животное пристроили на передержку.
Ранее специалисты ведомства спасли кошку, которая забралась на дерево и не смогла спуститься.