Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли хорька, который застрял в вентиляции

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли хорька, который попал в вентиляционное отверстие жилого дома и не мог выбраться. Инцидент произошел в Чехове.

Спасателей вызвали жильцы одной из квартир дома, расположенного в селе Новый Быт. Примерно в пять часов утра они услышали странный шум, доносившийся из вентиляционного отверстия между туалетом и ванной.

Прибывшие на место специалисты сняли защитные решетки с вентиляции и обнаружили там хорька. С первого раза поймать зверька не удалось — животное бегало по каналу и не давало взять себя в руки. Спустя некоторое время спасатели все же ухитрились подманить его и вытащили.

Ни хозяева квартиры, ни их соседи не признали в зверьке своего питомца. Поэтому животное пристроили на передержку.

Ранее специалисты ведомства спасли кошку, которая забралась на дерево и не смогла спуститься.