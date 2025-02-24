В Ногинске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, застрявшую на дереве

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» в Ногинске спасли кошку, которая застряла на высоком дереве. Спасателей вызвала обеспокоенная хозяйка животного.

По словам жительницы, кошка Дуся гуляла по краю балкона квартиры, расположенной на втором этаже. В какой-то момент животное оступилось и упало на землю. Испугавшись, питомец забрался на дерево, а спуститься не смог.

Прибывшие на место спасатели обнаружили животное на высоте 12 метров. Кошка сидела на сухой ветке и жалобно мяукала. Добраться до нее с помощью трехколенной лестницы не получилось из-за ветвей дерева. Поэтому на место вызвали автолестницу. В результате напуганное и замерзшее животное сняли с дерева и передали хозяйке.

Фото: [ ГКУ МО «Мособлпожспас» ]

Ранее в ведомстве рассказали, что в Серебряных Прудах была спасена кошка, которая попала в западню на автомобильном мосту.