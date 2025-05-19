Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли корову, застрявшую в пруду в Солнечногорске

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли корову, которая застряла в пруду в Солнечногорском округе. Инцидент произошел в деревне Осинки.

Спасателей вызвала хозяйка животного. Женщина рассказала, что корова Дашка зашла в пруд попить воды, но застряла в иле. Самостоятельно освободить рогатую жительница не смогла.

Прибывшие на место специалисты обвязали корову спасательной веревкой и начали вытаскивать ее из воды. Также один из спасателей надел гидрокостюм и осторожно подталкивал животное сбоку.

На протяжении всей спасательной операции корова вела себя спокойно и не сопротивлялась. В результате ее удалось освободить и передать хозяйке. Ветеринарная помощь животному не понадобилась.

Ранее сообщалось, что специалисты ведомства в Серебряных Прудах спасли овцу, которая упала в заброшенный погреб.