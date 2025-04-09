Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли мужчину и женщину, которые заблудились в лесах Подмосковья

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли двоим жителям — мужчине и женщине — выбраться из заснеженных лесов Подмосковья. Случаи произошли в Шатуре и Щелково.

В лесу в Шатуре заблудилась 54-летняя жительница Котельников. Женщина пошла гулять в лес вблизи поселка Осаново-Дубовое и потерялась. Кроме того, она промокла и замерзла.

Прибывшие на место спасатели определили примерное местонахождение женщины и начали прочесывать лес. Спустя 40 минут женщина была найдена. Специалисты напоили ее горячим чаем и посадили в машину отогреваться. Когда на место приехала скорая помощь, жительницу госпитализировали с переохлаждением.

В Щелково за помощью спасателей обратились родственники мужчины 1965 года рождения, который ушел в лес у деревни Мишнево, чтобы собрать валежник, и не вернулся. Житель не смог выбраться из чащи до наступления темноты. В последний раз он связывался с родными около полуночи, после этого связь с ним оборвалась.

Спасатели прибыли в предполагаемый район поиска и начали прочесывать лес в условиях завала, сугробов и болотистой местности. Через три часа мужчина был найден. Оказалось, что житель смог развести костер и согреться. Таким образом он пережил ночь, а наутро снова отправился искать дорогу домой. Помощь медиков ему не понадобилась.

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