Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пожилую пару в ходе тушения пожара в Рузе

В Рузе работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли пожилую пару в ходе ликвидации возгорания в частном доме. Пожар произошел в поселке Беляная гора.

Специалистов на место вызвали очевидцы. Они сообщили, что загорелась крыша двухэтажного кирпичного жилого дома с мансардой.

Прибывшие на место пожарные установили, что пламя распространилось на всю площадь деревянной кровли и что внутри дома находятся пожилые люди. Спасатели вместе с родственниками оперативно эвакуировали супружескую пару, помощь врачей им не понадобилась.

Пожар быстро было локализован на площади 200 кв. м. и ликвидирован. В тушении возгорания принимали участие 19 человек личного состава, задействовали пять единиц техники.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принял участие в заседании региональной прокуратуры.