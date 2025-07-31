Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли раненого пса в Серпухове и подарили ему дом

Днем 30 июля к воротам части подошла бездомная собака. Пес лег у ворот и не проявлял агрессии. Спасатели заметили, что у животного кровоточит лапа. Оказалось, что конечность была сильно рассечена.

Работники сразу же вызвали на место уборщицу служебных помещений, которая в прошлом работала в ветеринарной клинике. Женщина принесла необходимые медикаменты, провела псу седацию и зашила рану. После этого собаке наложили повязку и надели на нее защитный воротник.

До этого в части жил пес-талисман, однако некоторое время назад животное умерло. Его будка пустовала, и спасатели решили сделать ее домом для раненой собаки. Псу дали кличку Тотошка. Теперь он будет жить под присмотром спасателей.

Ранее сообщалось, что подмосковные спасатели вытащили собаку, провалившуюся в канализационный колодец в Кашире.