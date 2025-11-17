Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая застряла под ванной в Ногинске
В Богородском округе спасатели освободили собаку, застрявшую под ванной
Фото: [ГКУ МО «Мособлпожспас»]
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая застряла под ванной в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Ногинске Богородского округа.
За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее дочь играла с собакой, и во время игры животное залезло под ванну, а выбраться не смогло.
Прибывшие на место специалисты сняли экран ванны и частично разобрали вентиляционное отверстие. Под ванной они обнаружили маленькую собаку, которая застряла между трубами. Спасатели аккуратно приподняли ванну и вытащили питомца.
Ранее в ведомстве сообщили, что в Волоколамске была спасена бездомная кошка, застрявшая в бетонной плите здания.