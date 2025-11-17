Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая застряла под ванной в Ногинске

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли собаку, которая застряла под ванной в одной из квартир многоквартирного жилого дома в Ногинске Богородского округа.

За помощью спасателей обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее дочь играла с собакой, и во время игры животное залезло под ванну, а выбраться не смогло.

Прибывшие на место специалисты сняли экран ванны и частично разобрали вентиляционное отверстие. Под ванной они обнаружили маленькую собаку, которая застряла между трубами. Спасатели аккуратно приподняли ванну и вытащили питомца.

Ранее в ведомстве сообщили, что в Волоколамске была спасена бездомная кошка, застрявшая в бетонной плите здания.