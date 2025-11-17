Спасатели в Волоколамске освободили бездомную кошку, застрявшую в бетонной плите здания

В Волоколамске работники ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли бездомную кошку, которая застряла в бетонной плите здания. Инцидент произошел у одного из заведений общепита.

Спасателей вызвал владелец точки. Он рассказал, что с утра из-под крыльца здания доносилось жалобное мяуканье. Кошка мяукала на протяжении нескольких часов. Самостоятельно освободить ее житель не смог.

Оказалось, что кошка, которую подкармливали местные жители, пыталась спрятаться от заморозков и застряла в техническом отверстии бетонной плиты фундамента. Спасатели воспользовались специальным инструментом и аккуратно расширили отверстие. Спасательная операция заняла около 30 минут. Оказавшись на свободе, животное сразу же убежало.

