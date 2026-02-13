Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» устранили последствия обрушения кровель в трех округах

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» ликвидировали последствия обрушения кровель в трех округах Подмосковья — в Чехове, Раменском и Кашире.

В Чехове обрушилась кровля барака в деревне Алексеевка. В результате были повреждены четыре квартиры из шести. В помещениях никого не было. Также по причине схода снега обвалился козырек подъезда МКД на улице Полиграфистов в Чехове. В результате происшествия никто не пострадал.

В Раменском произошло частичное обрушение крыши в частном доме в деревне Костино. Пострадавших нет. В Кашире обрушились крыша и стена жилого дома в деревне Маслово. Никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ликвидации последствий снегопада в регионе в январе.