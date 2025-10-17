В парках Подмосковья за полгода вакцинировали более 1,6 тыс. домашних животных

В парках Подмосковья за полгода были вакцинированы более 1,6 тыс. домашних животных. Промежуточные итоги подвели в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Выездные ветеринарные пункты начали работать в подмосковных парках в апреле. За шесть месяцев в них приняли более 2,9 тыс. питомцев и провели свыше 4 тыс. манипуляций. В реестре были зарегистрированы более 1,3 тыс. животных, чипированы — около 1 тыс.

Октябрь — это последний месяц работы мобильных пунктов в парках. График и адреса их работы представлены на интерактивной карте.

