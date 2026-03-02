Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в пяти округах помогли пенсионерам, попавшим в снежный плен

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли пенсионерам, попавшим в снежный плен в пяти округах Подмосковья. Инциденты произошли в Кашире, Люберцах, Пушкино, Раменском и Шатуре.

В Кашире специалисты помогли мужчине 1949 года рождения, который не мог выйти из дома из-за обрушившегося с крыши снега. Спасатели расчистили территорию.

В Люберцах специалисты освободили из снежного плена 78-летнюю жительницу Малаховки, которая не могла открыть дверь дома из-за снежной глыбы.

В Пушкино спасатели расчистили завалы у дома жителя Балсунихи, которому снег заблокировал калитку. В Раменском — помогли 65-летней женщине из деревни Чекменево. В Шатуре спасли сразу двух пенсионерок в Бабынино и Мишеронском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о рекордных объемах снега, вывезенного из округов области в январе.