Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Подольске вывели из леса заблудившегося мужчину

В городском округе Подольск успешно завершилась операция по поиску человека, заблудившегося в лесу. Спасатели 309-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» нашли и эвакуировали молодого мужчину недалеко от деревни Харитоново.

Как сообщил начальник подразделения Эрнест Элбакян, потерявшийся 2004 года рождения самостоятельно обратился за помощью, позвонив по единому номеру 112. Он сообщил, что сбился с пути, пытаясь пешком пройти через лесной массив в направлении поселка Сынково. На вызов немедленно выдвинулась дежурная смена спасателей.

По прибытии к месту поиска специалисты начали прочесывать территорию, поддерживая постоянную телефонную связь с мужчиной. Для более эффективного поиска они использовали звуковые сигналы с громкоговорителя аварийно-спасательного автомобиля. Услышав их, потерявшийся смог сориентировать спасателей. На всю операцию ушло около 30 минут.

Найденный мужчина сильно продрог. Спасатели доставили его в теплое помещение своего подразделения, где напоили горячим чаем и помогли согреться. Медицинская помощь не потребовалась. Придя в себя и поблагодарив своих спасителей, мужчина в удовлетворительном состоянии отправился домой.

