Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Рузе спасли троих мужчин, которые чуть не утонули

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли троих мужчин, которые чуть не утонули. Инцидент произошел на Озернинском водохранилище в Рузе.

Трое мужчин плыли по водоему на резиновой лодке недалеко от деревни Нововолково. На расстоянии 200 м от берега лодка перевернулась, и компания оказалась в воде.

Мужчины попытались забраться на лодку самостоятельно, но она повредилась и начала сдуваться. Кроме того, их одежда намокла и тянула вниз, а от холодной воды стало сводить ноги. Спасательных жилетов на мужчинах не было.

Тонущую компанию заметили очевидцы и вызвали на место спасателей. Те добрались до мужчин на лодках, достали пострадавших из воды и переправили на берег. Там их укутали термоодеялами и передали медикам. С признаками переохлаждения все трое были госпитализированы.

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