Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» в Талдоме помогли выбраться из леса двум пенсионеркам

Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» помогли выбраться из леса в Талдоме двум заблудившимся женщинам. Инцидент произошел в лесном массиве недалеко от деревни Костенево.

За помощью спасателей обратились две жительницы в возрасте 74 и 80 лет. Женщины рассказали, что отправились в лес за грибами, но заблудились

Специалисты оперативно прибыли в район поиска, позвонили пенсионеркам и уточнили их приблизительное местонахождение. После этого они принялись прочесывать лес, работая на отклик. Найти женщин удалось спустя два часа. Помощь медиков им не потребовалась.

