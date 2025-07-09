Работу 129 светофорных объектов оптимизировали в 22 округах Подмосковья за полгода
В Подмосковье за полгода оптимизировали работу почти 130 светофоров
Фото: [Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры МО]
В Подмосковье за первые шесть месяцев текущего года оптимизировали работу 129 светофоров. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Работы провели специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья в 22 округах региона. С апреля с июнь была скорректирована работа 57 объектов и запрограммирован один новый светофор. Также на двух объектах установили программу адаптивного управления.
Одни из эффективных изменений были в Раменском округе: на Донинском шоссе увеличилось время проезда по прямому ходу.
На всех дорожных участках, где прошла оптимизация, проводится мониторинг. Это позволяет проводить точечные корректировки с целью повышения пропускной способности на дорогах.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по предупреждению и снижению травматизма на железной дороге.