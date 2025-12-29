Работу более 270 светофоров оптимизировали в Подмосковье в 2025 году

В Подмосковье с начала 2025 года была оптимизирована работа более 270 светофорных объектов. Об итогах проведенных мероприятий рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Регулярная работа за счет перенастройки и модернизации светофорных объектов позволила минимизировать заторы и увеличить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог до 10-15%», — отметили в ведомстве.

В последнюю неделю уходящего года работы провели на пяти дорожных участках в Балашихе и Истре. Так, в Балашихе изменили режим работы четырех объектов на Советской улице. В Истре оптимизировали работу светофора на пересечении Волоколамского шоссе и дороги, которая следует до Никулино и Нового Иерусалима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил жителям о необходимости пристегиваться в автомобиле, в том числе на пассажирском сиденье.