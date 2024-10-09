Работу фонтанов приостановят в Московской области в преддверии холодов

В Подмосковье завершается сезон фонтанов, их отключат через неделю. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«После их отключения сотрудники коммунальных служб приступят к мероприятиям по их консервации. Это необходимо делать для лучшего сохранения оборудования фонтанов, чтобы они радовали наших жителей долгие годы», — отметил заместитель Председателя Правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Специалистам предстоит обеспечить защиту коммуникаций и конструкций фонтанов от низких температур и неблагоприятных погодных условий, провести слив воды, промывку чаш, снять насадки и установить заглушки и не только.

В общей сложности в регионе насчитывается 240 фонтанов, 40 из них установили по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.