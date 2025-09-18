Работу фракции «Единая Россия» по поддержке участников СВО обсудили на заседании в Подмосковье

Работу фракции «Единая Россия» по вопросам поддержки участников СВО обсудили в Подмосковье в рамках заседания фракции в Московской областной думе.

Секретарь отделения «Единой России» в Подмосковье, председатель регионального парламента Игорь Брынцалов сообщил, что за отчетный период провели 566 личных встреч, в которых приняли участие 3,9 тыс. семей. В их рамках поступило 485 обращений. Из них 80% решено положительно.

Брынцалов выразил благодарность за активную работу по сбору гуманитарной помощи. За первые полгода 2025-го депутаты фракции собрали 57 тонн такого груза.

Также Брынцалов отметил депутатов, которые лично посетили зону СВО с гуманитарными миссиями. Кроме того, напомнил он, весной было принято решение о взятии шефства над ветеранами в каждом закрепленном муниципалитете. Теперь за каждым депутатом закреплены семьи военнослужащих. Их уже более 100.

