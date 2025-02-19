Работу крупнейшего КПО Подмосковья представили делегации из Пскова

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

Делегации из Пскова представили работу крупнейшего подмосковного комплекса по обработке отходов. Об этом сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Предприятие расположено в Сергиевом Посаде. Его гендиректор Денис Борисов продемонстрировал производственные мощности комплекса и применяемые технологии.

Делегации представили пилотные проекты в сфере обращения с отходами и дали советы по улучшению работы аналогичного комплекса, который строится в Псковской области.

Как напомнил зампред подмосковного правительства — глава регионального Министерства по содержанию территорий и государственному жилнадзору Владислав Мурашов, сейчас в области открыто 11 КПО, на которых отбирают свыше 40 компонентов вторсырья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение об информировании жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.