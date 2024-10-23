Работу нарколаборатории пресекли в подмосковном Щелково

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области и МУ МВД России «Щелковское» задержали 28-летнего ранее судимого жителя Москвы, которого подозревают в незаконном обороте наркотических средств. Об этом сообщает ГУ МВД России по Московской области.

Полицейские установили, что задержанный организовал нарколабораторию в арендованном доме на территории СНТ в Щелково, запрещенные вещества создавались для дальнейшего сбыта.

«В отношении задержанного следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщила начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Ранее сообщалось, что в Королеве арестовали иностранца за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.