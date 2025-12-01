Работу Наро-Фоминского перинатального центра представили Виктору Радзинскому

Академик РАН, профессор и доктор медицинских наук Виктор Радзинский посетил Наро-Фоминский перинатальный центр. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Профессор ознакомился с работой каждого отделения учреждения, обсудил с персоналом вопросы маршрутизации пациентов, партнерских родов и поддержки грудного вскармливания.

Особое внимание почетного гостя привлекли проекты «Беременность под крылом» и «Пора все знать». Первый из этих проектов направлен на поддержку семей участников СВО, второй — на формирование у молодежи здоровых ценностей.

Радзинский отметил высокий уровень профессиональной подготовки специалистов и высоко оценил организацию медпомощи и комфортные условия для пациентов.

