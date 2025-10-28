Работу НИКИ детства представили Максиму Забелину
Фото: [НИКИ детства]
Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин вместе с замглавы Мытищ Ириной Ваврик посетил многопрофильный стационар НИКИ детства.
Забелину представили работу Центра наследственных заболеваний легких. Также он осмотрел медико-генетический центр, где применяются самые современные методы молекулярной и цитогенетической диагностики.
Помимо этого, Забелин ознакомился с работой кабинета стоматологии, отделений медицинской реабилитации, детской кардиологии, эндокринологии, анестезиологии и реанимации, педиатрии.
«Спасибо большое вам за работу! За продвижение на новые высоты Подмосковья. То, что вы делаете здесь — это не просто медицина, это прорыв, который задает новый стандарт детского здравоохранения в регионе и за его пределами», - отметил Забелин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о развитии в регионе сферы детского здравоохранения.