Работу по борьбе с вандализмом на остановках общественного транспорта усилили в Подмосковье

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали о мерах борьбы с вандализмом на остановках общественного транспорта. В ведомстве отметили, что эта работа была усилена.

Так, в регионе была внедрена новая форма отчетности, чтобы систематизировать факты нарушений. Подача заявлений в правоохранительные органы, их рассмотрение, а также рассмотрение уголовных дел в суде находится на контроле Управления корпоративной безопасности Мосавтодора.

В регионе в правоохранительные органы за прошлый год подали 269 заявлений о вандализме. Совокупная сумма ущерба составила порядка 10,4 млн руб. По 15 заявлениям завели уголовные дела.

В 2025 году в местах, где чаще всего фиксировались случаи вандализма, также установили 23 дополнительные камеры «Безопасного региона».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе общественного транспорта в области в прошлом году.