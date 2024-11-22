Работу подмосковного Инфоцентра продемонстрировали делегации из Херсонской области

Делегации из Херсонской области ознакомилась с работой подмосковного Инфоцентра, в котором трудятся сотрудники областных ведомств и представители региональных СМИ, чтобы обменять опытом в сфере информационной работы.

«Инфоцентр — это удобный мостик между пресс-службами региональных ведомств, администрациями округов и средствами массовой информации. Коллеги работают в системе «Терминал», также придуманной нами. Она позволяет отследить весь путь прохождения информации — от создания инфоповода до выхода его в публичное пространство», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин.

В рамках работы Инфоцентра специалисты также занимаются предупреждением и отработкой негатива, который поступает из СМИ, крупных чатов жителей, а также обрабатываются обращения к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

Начальник отдела в Управлении информационной политики Херсонской области Наталья Удальцова отметила, что полученный опыт коллеги планируют внедрить в новый регион России. Представители Херсонской области и коллеги из Министерства информации и молодежной политики Московской области также разобрали несколько кейсов и обсудили тонкости работы.

«Для нас, как для региона, который сейчас активно интегрируется в российское инфополе, эта поездка очень важна. Мы получили ответы на свои вопросы, а также обсудили ряд проблем, с которыми сталкиваемся в работе», — отметила замначальника отдела информационных технологий и связей со СМИ Минприроды Херсонской области Екатерина Шишацкая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.