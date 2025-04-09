Работу промышленных предприятий Подмосковья представили делегации Ульяновской области. Об итогах делового визита рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В состав делегации вошли представители предприятий, работающих в сферах машино- и авиастроения, обработки металлов и др. Гости посетили несколько предприятий Подольска, Люберец и Ленинского округа.

«В рамках двухдневного визита делегации Ульяновской области мы уже определили массу точек соприкосновения между подмосковными и ульяновскими предприятиями», — отметил первый замглавы Мининвеста региона Евгений Подлипенский.

В Подмосковье за последние три года было заявлено более 400 проектов технологического суверенитета, в реализацию которых будет инвестировано около 440 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по строительству логистических комплексов.