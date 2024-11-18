Работу светофоров скорректировали на пяти перекрестках в Подмосковье

Специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оптимизировали движение на пяти перекрестках за счет корректировки режима работы светофоров в трех населенных пунктах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что это позволит увеличить пропускную способность перекрестков и снизить число заторов. В частности, работу трех светофоров скорректировали на пересечениях проспекта Красной Армии с улицами Кооперативной, Болотной и Воробьевской в Сергиевом Посаде. Помимо этого, в микрорайоне Климовске в Подольске увеличили время проезда по Южному переулку, в дачном поселке Кратово Раменского округа — увеличили время выезда с улицы Горького на Раменское шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.