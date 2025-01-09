Работу восьми светофоров оптимизировали в Подмосковье

Специалисты подмосковного Центра безопасности дорожного движения для оптимизации движения на дорогах скорректировали режимы работы восьми светофорных объектов в Раменском и Одинцовском округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Раменском работы прошли на пересечении улицы Детской и Южного проспекта в дачном поселке Удельная и улиц Лесной и Леволинейной в рабочем поселке Быково. Рабочие также ввели дополнительные режимы работы на четырех светофорах и скорректировали время ожидания на двух пешеходных светофорах, увеличив время проезда по Можайскому шоссе в рабочем поселке Большие Вяземы и деревне Малые Вяземы Одинцовского округа.

Помимо этого, они установили адаптивный светофор в Пушкино на пересечении Старого Ярославского и Пушкинского шоссе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развязку на пересечении Володарского и Каширского шоссе запустят в начале 2025 года.