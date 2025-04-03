Работы по демонтажу аварийного дома завершили в Серпухове

В Серпухове завершили работы по демонтажу аварийного жилого дома, расположенного на Пролетарской улице. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Двухэтажное здание площадью около 340 кв. м было построено в 1961 году. Спустя время его основные конструктивные элементы износились, и дом признали аварийным. Жильцов восьми квартир расселили, после чего здание решили снести.

Демонтажные работы провели в первом квартале текущего года. На данный момент они полностью завершены, участок расчищен, строительные отходы утилизированы.

В Серпухове уже привели в соответствие, снесли или достроили 158 недостроев из 241 выявленного.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в планах на текущий год — капремонт 4,4 тыс. многоквартирных домов.