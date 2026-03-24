Работы по краткосрочному плану капремонта начались в многоквартирных домах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Подрядные организации Фонда капитального ремонта Московской области уже вышли на объекты и приступили к выполнению первых этапов работ в 39 округах», — говорится в сообщении ведомства.

В рамках работ в порядок приведут кровли, фасады, инженерные системы и другие элементы домов. Завершить сезонные работы планируется к концу сентября, а сдать объекты — до середины декабря.

Всего за период с 2026-го по 2028 год планируется отремонтировать 5,8 тыс. многоквартирных домов. Реализация трехлетней программы капремонта позволит создать более комфортные условия проживания для более чем 800 тыс. человек.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о смене подхода к капремонту домов в регионе.