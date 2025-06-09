Работы по обновлению около 35 тыс. элементов благоустройства провели в Подмосковье с начала года

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье с начала 2025 года провели ремонт около 35 тыс. малых архитектурных форм. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ провели в Пушкино, Раменском и Луховицах. В этих округах обновили 2,1 тыс., 1,9 тыс. и 1,7 тыс. объектов благоустройства соответственно.

В рамках обновления объектов специалисты проводят их покраску, локальный ремонт или замену.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какие объекты планируется благоустроить в регионе в этом году.