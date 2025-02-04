Работы по повышению надежности электроснабжения проведут в 36 округах Подмосковья в 2025 году

В Подмосковье в 2025 году работы в рамках программы повышения надежности электроснабжения потребителей проведут в 36 городских и муниципальных округах. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Московской области.

Компания «Мособлэнерго» проведет работы в 35 муниципалитетах области. Специалисты построят, отремонтируют и модернизируют 333 объекта. В планах — замена почти 65 км проводов линий электропередачи, капремонт оборудования порядка 70 подстанций, реконструкция и строительство около 100 км ЛЭП, 100 подстанций и распределительных пунктов, расчистка от растительности 8,5 га охранных зон вдоль ЛЭП.

Компания «Россети Московский регион» проведет работы в шести муниципалитетах, в том числе в Дмитрове, который станет 36-м округом, включенным в программу этого года.

«Для нас очень важно, чтобы электроэнергия стабильно подавалась нашим потребителям, ведь за каждым включенным светильником — жизнь семьи, работа больницы, успех бизнеса и благополучие всего региона», — отметил глава Минэнерго региона Сергей Воропанов.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил привести в порядок освещение на дорогах.