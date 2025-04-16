Работы по устройству фундамента новой котельной стартовали в Красногорске

В Красногорске в 2027 году построят новую котельную. Объект будет расположен на территории ЖК «Ильинские луга», передает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас на объекте проводятся работы по устройству фундамента. Степень готовности котельной составляет 7%.

На первом этаже новой котельной будут располагаться котлы, насосы, трубопроводы и электрощитовые. На втором — узлы учета газа и дополнительное оборудование.

Мощность котельной составит 93 МВт. Это позволит обеспечить теплом и горячей водой около 40 тыс. жителей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах по самой масштабной модернизации системы ЖКХ.