Работы современных художников на тему Севера России представят на новой выставке в музее Щелково
В Щелково откроется выставка живописи и графики «Русский Север»
Фото: [Щелковский историко-художественный музей]
Работы современных художников, вдохновленных природой, архитектурой и атмосферой северных регионов России, можно будет увидеть на новой выставке в Щелково. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.
Выставка живописи и графики «Русский Север» будет открыта в конце января в Щелковском историко-художественном музее. В ней будет представлено более 50 работ в разных техниках.
«В центре внимания художников — строгая и поэтичная красота русского Севера: древние деревянные храмы, туманные озера, ветреное побережье Белого моря и деревенские пейзажи, наполненные тишиной», — говорится в сообщении министерства.
Возрастное ограничение 0+
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев пригласил жителей на крупные выставки этой зимы.