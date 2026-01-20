Работы современных художников на тему Севера России представят на новой выставке в музее Щелково

Работы современных художников, вдохновленных природой, архитектурой и атмосферой северных регионов России, можно будет увидеть на новой выставке в Щелково. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Московской области.

Выставка живописи и графики «Русский Север» будет открыта в конце января в Щелковском историко-художественном музее. В ней будет представлено более 50 работ в разных техниках.

«В центре внимания художников — строгая и поэтичная красота русского Севера: древние деревянные храмы, туманные озера, ветреное побережье Белого моря и деревенские пейзажи, наполненные тишиной», — говорится в сообщении министерства.

Возрастное ограничение 0+

