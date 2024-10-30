Работы в рамках летнего содержания дорог завершаются в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья завершают работы в рамках летнего содержания дорог, в них задействованы порядка 3,5 тысячи единиц спецтехники, включая поливомоечные машины, автопогрузчики, автогрейдеры, самосвалы и другие виды техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Специалисты уже выполнили комплекс уборочных работ: мойку, очистку, окос травы, а также восстановление разметки. Вскоре проведем переход на зимнее содержание, чтобы обеспечить безопасный проезд личного и общественного транспорта в зимний период при неблагоприятных погодных условиях», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, сейчас специалисты завершают подготовку спецтехники и противогололедных материалов, а также мест складирования снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.