Раритетные фотоаппараты нашли в ходе сортировки мусора в Егорьевске

Раритетные фотоаппараты нашли сотрудники КПО в Егорьевске во время сортировки мусора. Технику передали в музей «Культурный слой», сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В частности, были найдены фотоаппараты «Смена 8» 1952 года, «Зенит-Е» 1965 года и «Зенит-5», который выпускался на Красногорском механическом заводе в 1964-1968 годах.

Общее число экспонатов музея сейчас составляет более 2 тыс. Все эти предметы были найдены во время сортировки отходов на КПО «Нева» и КПО «Восток».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал поручение о донесении до жителей региона полной информации о правилах вывоза крупногабаритного мусора.