Расширение федеральной трассы М-7 «Волга» провели в Подмосковье

Подмосковные дорожные службы провели капитальный ремонт Горьковского шоссе на участке с 57 по 60 км в районе Ногинска, что позволило расширить федеральную трассу. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ФКУ «Центравтомагистраль».

В рамках работ дорожники расширили обновленный участок трассы М-7 «Волга» до шести полос движения, разделить встречные потоки транспорта осевым барьерным ограждением и обустроить наружное электроосвещение. Капремонт позволит увеличить пропускную способность участка федеральной автодороги, сократить время в пути и улучшить транспортную обстановку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что движение по участку трассы М-5 открыли в Люберцах.